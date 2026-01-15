- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
240
Profit Trade:
103 (42.91%)
Loss Trade:
137 (57.08%)
Best Trade:
150 840.49 IDR
Worst Trade:
-84 066.24 IDR
Profitto lordo:
6 968 523.01 IDR (414 947 pips)
Perdita lorda:
-6 318 532.38 IDR (372 276 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (104 193.37 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
323 320.50 IDR (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
21.68%
Massimo carico di deposito:
6.61%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
118 (49.17%)
Short Trade:
122 (50.83%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2 708.29 IDR
Profitto medio:
67 655.56 IDR
Perdita media:
-46 120.67 IDR
Massime perdite consecutive:
13 (-656 915.77 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-656 915.77 IDR (13)
Crescita mensile:
16.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
500 156.45 IDR
Massimale:
935 284.00 IDR (17.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.18% (935 284.00 IDR)
Per equità:
0.82% (38 914.73 IDR)
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
