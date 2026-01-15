シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Rully Tanasa
Rully Tanasa

Rully Tanasa

Rully Tanasa
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 14%
Exness-MT5Real26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
244
利益トレード:
104 (42.62%)
損失トレード:
140 (57.38%)
ベストトレード:
150 840.49 IDR
最悪のトレード:
-84 066.24 IDR
総利益:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
総損失:
-6 418 918.16 IDR (378 204 pips)
最大連続の勝ち:
6 (104 193.37 IDR)
最大連続利益:
323 320.50 IDR (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
23.26%
最大入金額:
6.61%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
120 (49.18%)
短いトレード:
124 (50.82%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
2 257.32 IDR
平均利益:
67 016.39 IDR
平均損失:
-45 849.42 IDR
最大連続の負け:
13 (-656 915.77 IDR)
最大連続損失:
-656 915.77 IDR (13)
月間成長:
13.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
500 156.45 IDR
最大の:
935 284.00 IDR (17.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.18% (935 284.00 IDR)
エクイティによる:
0.82% (38 914.73 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 243
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 61
XAGUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 37K
XAGUSD -60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +150 840.49 IDR
最悪のトレード: -84 066 IDR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +104 193.37 IDR
最大連続損失: -656 915.77 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
レビューなし
2026.01.16 00:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
