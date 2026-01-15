- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
244
利益トレード:
104 (42.62%)
損失トレード:
140 (57.38%)
ベストトレード:
150 840.49 IDR
最悪のトレード:
-84 066.24 IDR
総利益:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
総損失:
-6 418 918.16 IDR (378 204 pips)
最大連続の勝ち:
6 (104 193.37 IDR)
最大連続利益:
323 320.50 IDR (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
23.26%
最大入金額:
6.61%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
120 (49.18%)
短いトレード:
124 (50.82%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
2 257.32 IDR
平均利益:
67 016.39 IDR
平均損失:
-45 849.42 IDR
最大連続の負け:
13 (-656 915.77 IDR)
最大連続損失:
-656 915.77 IDR (13)
月間成長:
13.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
500 156.45 IDR
最大の:
935 284.00 IDR (17.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.18% (935 284.00 IDR)
エクイティによる:
0.82% (38 914.73 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|61
|XAGUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|37K
|XAGUSD
|-60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +150 840.49 IDR
最悪のトレード: -84 066 IDR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +104 193.37 IDR
最大連続損失: -656 915.77 IDR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
