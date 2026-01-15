- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
244
Прибыльных трейдов:
104 (42.62%)
Убыточных трейдов:
140 (57.38%)
Лучший трейд:
150 840.49 IDR
Худший трейд:
-84 066.24 IDR
Общая прибыль:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
Общий убыток:
-6 418 918.16 IDR (378 204 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (104 193.37 IDR)
Макс. прибыль в серии:
323 320.50 IDR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
28.54%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
111
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
120 (49.18%)
Коротких трейдов:
124 (50.82%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
2 257.32 IDR
Средняя прибыль:
67 016.39 IDR
Средний убыток:
-45 849.42 IDR
Макс. серия проигрышей:
13 (-656 915.77 IDR)
Макс. убыток в серии:
-656 915.77 IDR (13)
Прирост в месяц:
13.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
500 156.45 IDR
Максимальная:
935 284.00 IDR (17.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.18% (935 284.00 IDR)
По эквити:
0.82% (38 914.73 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|61
|XAGUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|37K
|XAGUSD
|-60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +150 840.49 IDR
Худший трейд: -84 066 IDR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +104 193.37 IDR
Макс. убыток в серии: -656 915.77 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
