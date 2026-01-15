- 자본
- 축소
트레이드:
247
이익 거래:
105 (42.51%)
손실 거래:
142 (57.49%)
최고의 거래:
150 840.49 IDR
최악의 거래:
-84 066.24 IDR
총 수익:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
총 손실:
-6 519 781.92 IDR (384 167 pips)
연속 최대 이익:
6 (104 193.37 IDR)
연속 최대 이익:
323 320.50 IDR (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
28.54%
최대 입금량:
8.53%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
114
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
0.48
롱(주식매수):
122 (49.39%)
숏(주식차입매도):
125 (50.61%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
1 821.55 IDR
평균 이익:
66 378.14 IDR
평균 손실:
-45 913.96 IDR
연속 최대 손실:
13 (-656 915.77 IDR)
연속 최대 손실:
-656 915.77 IDR (13)
월별 성장률:
11.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
500 156.45 IDR
최대한의:
935 284.00 IDR (17.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.18% (935 284.00 IDR)
자본금별:
0.82% (38 914.73 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|50
|XAGUSD
|-5
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|31K
|XAGUSD
|-60
|GBPJPY
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +150 840.49 IDR
최악의 거래: -84 066 IDR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +104 193.37 IDR
연속 최대 손실: -656 915.77 IDR
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
리뷰 없음
