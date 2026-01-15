Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.

Metodologi Perdagangan:

Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)

Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)

Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)

Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.

Manajemen Risiko:

Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2

Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar

Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.

Karakteristik Sinyal:

Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)

Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan

Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)

Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.

Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.

Pendeknya:

Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.

Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)