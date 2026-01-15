시그널섹션
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 11%
Exness-MT5Real26
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
247
이익 거래:
105 (42.51%)
손실 거래:
142 (57.49%)
최고의 거래:
150 840.49 IDR
최악의 거래:
-84 066.24 IDR
총 수익:
6 969 704.31 IDR (415 016 pips)
총 손실:
-6 519 781.92 IDR (384 167 pips)
연속 최대 이익:
6 (104 193.37 IDR)
연속 최대 이익:
323 320.50 IDR (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
28.54%
최대 입금량:
8.53%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
114
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
0.48
롱(주식매수):
122 (49.39%)
숏(주식차입매도):
125 (50.61%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
1 821.55 IDR
평균 이익:
66 378.14 IDR
평균 손실:
-45 913.96 IDR
연속 최대 손실:
13 (-656 915.77 IDR)
연속 최대 손실:
-656 915.77 IDR (13)
월별 성장률:
11.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
500 156.45 IDR
최대한의:
935 284.00 IDR (17.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.18% (935 284.00 IDR)
자본금별:
0.82% (38 914.73 IDR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 245
XAGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 50
XAGUSD -5
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 31K
XAGUSD -60
GBPJPY 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +150 840.49 IDR
최악의 거래: -84 066 IDR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +104 193.37 IDR
연속 최대 손실: -656 915.77 IDR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
리뷰 없음
2026.01.16 00:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.15 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
