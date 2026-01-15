- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
242
Profit Trades:
103 (42.56%)
Loss Trades:
139 (57.44%)
Best trade:
150 840.49 IDR
Worst trade:
-84 066.24 IDR
Gross Profit:
6 968 523.01 IDR (414 947 pips)
Gross Loss:
-6 368 315.05 IDR (375 214 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (104 193.37 IDR)
Maximal consecutive profit:
323 320.50 IDR (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
23.26%
Max deposit load:
6.61%
Latest trade:
17 minutes ago
Trades per week:
111
Avg holding time:
8 minutes
Recovery Factor:
0.64
Long Trades:
118 (48.76%)
Short Trades:
124 (51.24%)
Profit Factor:
1.09
Expected Payoff:
2 480.20 IDR
Average Profit:
67 655.56 IDR
Average Loss:
-45 815.22 IDR
Maximum consecutive losses:
13 (-656 915.77 IDR)
Maximal consecutive loss:
-656 915.77 IDR (13)
Monthly growth:
14.95%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
500 156.45 IDR
Maximal:
935 284.00 IDR (17.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
20.18% (935 284.00 IDR)
By Equity:
0.82% (38 914.73 IDR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|66
|XAGUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|40K
|XAGUSD
|-60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +150 840.49 IDR
Worst trade: -84 066 IDR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +104 193.37 IDR
Maximal consecutive loss: -656 915.77 IDR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Exness-MT5Real26" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Sinyal Scalping Fibonacci Aksi Harga (M1)
Sinyal ini dirancang khusus untuk scalping pada timeframe 1 menit (M1) menggunakan pendekatan price action murni yang dikombinasikan dengan retracement Fibonacci. Strategi ini berfokus pada perdagangan di zona probabilitas tinggi di mana harga kemungkinan besar akan bereaksi, alih-alih mengejar pergerakan pasar yang acak.
Metodologi Perdagangan:
Analisis struktur pasar (impuls & koreksi)
Entri pada level retracement Fibonacci utama (terutama 50%–61,8%)
Konfirmasi pergerakan harga (candle penolakan, pergeseran momentum)
Tidak ada indikator yang tertinggal atau terlalu sering digunakan.
Manajemen Risiko:
Rasio Risiko Tetap : Imbalan 1:2
Stop Loss Logis berdasarkan Struktur Pasar
Dirancang untuk melindungi modal terlebih dahulu, keuntungan menjadi prioritas kedua.
Karakteristik Sinyal:
Jangka waktu: M1 (Scalping cepat)
Frekuensi sinyal: selektif, tidak melakukan perdagangan berlebihan
Cocok untuk instrumen yang volatil (Emas / pasangan mata uang utama)
Fokus pada ketepatan, bukan pada tingkat kemenangan yang dilebih-lebihkan.
Sinyal ini tidak cocok untuk trader yang emosional atau mereka yang mencari hasil "cepat kaya" yang tidak realistis. Sinyal ini dirancang untuk trader yang memahami bahwa konsistensi mengalahkan kegembiraan dalam jangka panjang.
Pendeknya:
Pergerakan harga sebagai dasar, Fibonacci sebagai alat eksekusi, risiko terkontrol, target keuntungan realistis.
