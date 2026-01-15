Bu sinyal, XAUUSD üzerinde gün içi işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış tamamen otomatik bir altın işlem botu tarafından çalıştırılmaktadır. Sistem sabit bir stop loss, sabit 1:1 risk-getiri hedefi kullanır ve fiyat güvenli bir bölgeye ulaştığında işlemi otomatik olarak breakeven seviyesine taşır. Tüm pozisyonlar aynı gün açılır ve kapatılır, gece boyunca açık pozisyon yoktur.

Strateji, trend onayı ve volatilite koşulları tarafından desteklenen kısa vadeli momentum değişimlerini arar. Yalnızca net gün içi fırsatları değerlendirir ve martingale, grid veya ortalama düşürme gibi riskli yöntemlerden kaçınır. Her işlem aynı önceden belirlenmiş riski ve aynı hedefi kullanır, bu da sistemi tutarlı, istikrarlı ve şeffaf hale getirir.

Hangi yüzdeyi risk ederseniz edin, sistem sabit bir 1:1 modeli kullandığı için elde edeceğiniz kâr yüzdesi de tam olarak aynıdır. Örneğin, %30 kâr beklentiniz varsa, riskinizin de %30 olması gerekir. %10 kâr istiyorsanız, riskiniz de %10 olmalıdır. Kâr her zaman riskle eşittir.

En iyi performans için abonelerin düşük spreadli bir broker, güvenilir bir VPS kullanmaları ve işlem başına riski %0.5 ile %1 arasında tutmaları önerilir. Bot tamamen otomatik çalışır ve manuel müdahale gerektirmez. Hiçbir sistem sonuç garantisi veremese de bu strateji, sıkı disiplin ve kontrollü risk ile istikrarlı gün içi büyüme hedefler.