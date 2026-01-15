SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dmen Trade Gold
Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
65 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (16.67%)
En iyi işlem:
2.85 USD
En kötü işlem:
-20.10 USD
Brüt kâr:
76.83 USD (7 850 pips)
Brüt zarar:
-39.52 USD (3 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (26.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.35 USD (23)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.52%
Maks. mevduat yükü:
7.80%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
47 (60.26%)
Satış işlemleri:
31 (39.74%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.10 USD (1)
Aylık büyüme:
18.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.75 USD
Maksimum:
20.13 USD (9.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (20.13 USD)
Varlığa göre:
1.51% (3.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.85 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu sinyal, XAUUSD üzerinde gün içi işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış tamamen otomatik bir altın işlem botu tarafından çalıştırılmaktadır. Sistem sabit bir stop loss, sabit 1:1 risk-getiri hedefi kullanır ve fiyat güvenli bir bölgeye ulaştığında işlemi otomatik olarak breakeven seviyesine taşır. Tüm pozisyonlar aynı gün açılır ve kapatılır, gece boyunca açık pozisyon yoktur.

Strateji, trend onayı ve volatilite koşulları tarafından desteklenen kısa vadeli momentum değişimlerini arar. Yalnızca net gün içi fırsatları değerlendirir ve martingale, grid veya ortalama düşürme gibi riskli yöntemlerden kaçınır. Her işlem aynı önceden belirlenmiş riski ve aynı hedefi kullanır, bu da sistemi tutarlı, istikrarlı ve şeffaf hale getirir.

Hangi yüzdeyi risk ederseniz edin, sistem sabit bir 1:1 modeli kullandığı için elde edeceğiniz kâr yüzdesi de tam olarak aynıdır. Örneğin, %30 kâr beklentiniz varsa, riskinizin de %30 olması gerekir. %10 kâr istiyorsanız, riskiniz de %10 olmalıdır. Kâr her zaman riskle eşittir.

En iyi performans için abonelerin düşük spreadli bir broker, güvenilir bir VPS kullanmaları ve işlem başına riski %0.5 ile %1 arasında tutmaları önerilir. Bot tamamen otomatik çalışır ve manuel müdahale gerektirmez. Hiçbir sistem sonuç garantisi veremese de bu strateji, sıkı disiplin ve kontrollü risk ile istikrarlı gün içi büyüme hedefler.


İnceleme yok
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
