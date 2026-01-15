SinaisSeções
Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
65 (83.33%)
Negociações com perda:
13 (16.67%)
Melhor negociação:
2.85 USD
Pior negociação:
-20.10 USD
Lucro bruto:
76.83 USD (7 850 pips)
Perda bruta:
-39.52 USD (3 672 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (26.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.35 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
0.52%
Depósito máximo carregado:
7.80%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
1.85
Negociações longas:
47 (60.26%)
Negociações curtas:
31 (39.74%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
1.18 USD
Perda média:
-3.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.10 USD (1)
Crescimento mensal:
18.37%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.75 USD
Máximo:
20.13 USD (9.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.30% (20.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.51% (3.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.85 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +26.35 USD
Máxima perda consecutiva: -6.54 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Este sinal é operado por um robô totalmente automatizado projetado especificamente para negociação intradiária de ouro (XAUUSD). O sistema usa um stop loss fixo, um alvo fixo de risco/retorno de 1:1 e move automaticamente a operação para breakeven quando o preço atinge uma zona segura. Todas as posições são abertas e fechadas no mesmo dia, sem exposição durante a noite.

A estratégia procura mudanças de momentum de curto prazo apoiadas por confirmação de tendência e condições de volatilidade. Ela só aceita oportunidades intradiárias claras e evita métodos arriscados como martingale, grid ou médiação. Cada operação usa o mesmo risco predefinido e o mesmo alvo, tornando o sistema consistente, estável e transparente.

Qualquer porcentagem que você arriscar será exatamente a mesma porcentagem que você receberá como lucro, porque o sistema usa um modelo fixo de 1:1. Por exemplo, se você desejar um lucro de 30%, seu risco também deve ser de 30%. Se você desejar um lucro de 10%, seu risco deve ser de 10%. O lucro sempre corresponde ao risco.

Para melhor desempenho, os assinantes devem usar um corretor com baixo spread, um VPS confiável e manter o risco entre 0.5% e 1% por operação. O robô funciona totalmente de forma automática e não precisa de intervenção manual. Embora nenhum sistema possa garantir resultados, essa estratégia busca crescimento intradiário consistente com disciplina rigorosa e risco controlado.


Sem comentários
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
