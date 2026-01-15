- Crescimento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Este sinal é operado por um robô totalmente automatizado projetado especificamente para negociação intradiária de ouro (XAUUSD). O sistema usa um stop loss fixo, um alvo fixo de risco/retorno de 1:1 e move automaticamente a operação para breakeven quando o preço atinge uma zona segura. Todas as posições são abertas e fechadas no mesmo dia, sem exposição durante a noite.
A estratégia procura mudanças de momentum de curto prazo apoiadas por confirmação de tendência e condições de volatilidade. Ela só aceita oportunidades intradiárias claras e evita métodos arriscados como martingale, grid ou médiação. Cada operação usa o mesmo risco predefinido e o mesmo alvo, tornando o sistema consistente, estável e transparente.
Qualquer porcentagem que você arriscar será exatamente a mesma porcentagem que você receberá como lucro, porque o sistema usa um modelo fixo de 1:1. Por exemplo, se você desejar um lucro de 30%, seu risco também deve ser de 30%. Se você desejar um lucro de 10%, seu risco deve ser de 10%. O lucro sempre corresponde ao risco.
Para melhor desempenho, os assinantes devem usar um corretor com baixo spread, um VPS confiável e manter o risco entre 0.5% e 1% por operação. O robô funciona totalmente de forma automática e não precisa de intervenção manual. Embora nenhum sistema possa garantir resultados, essa estratégia busca crescimento intradiário consistente com disciplina rigorosa e risco controlado.
