Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
65 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
13 (16.67%)
Mejor transacción:
2.85 USD
Peor transacción:
-20.10 USD
Beneficio Bruto:
76.83 USD (7 850 pips)
Pérdidas Brutas:
-39.52 USD (3 672 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (26.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.35 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
0.52%
Carga máxima del depósito:
7.80%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
1.85
Transacciones Largas:
47 (60.26%)
Transacciones Cortas:
31 (39.74%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
1.18 USD
Pérdidas medias:
-3.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
18.37%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.75 USD
Máxima:
20.13 USD (9.30%)
Reducción relativa:
De balance:
9.30% (20.13 USD)
De fondos:
1.51% (3.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.85 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +26.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Esta señal funciona con un robot totalmente automatizado diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) de forma intradía. El sistema utiliza un stop loss fijo, un objetivo fijo de riesgo/beneficio 1:1 y mueve automáticamente la operación a breakeven cuando el precio alcanza un nivel seguro. Todas las posiciones se abren y cierran el mismo día, sin exposición nocturna.

La estrategia busca cambios de impulso a corto plazo respaldados por la confirmación de tendencia y las condiciones de volatilidad. Solo toma oportunidades intradía claras y evita métodos riesgosos como martingala, grid o promediado. Cada operación utiliza el mismo riesgo predefinido y el mismo objetivo, lo que hace que el sistema sea consistente, estable y transparente.

Cualquier porcentaje que arriesgues será exactamente el mismo porcentaje que recibirás como ganancia, porque el sistema utiliza un modelo fijo de 1:1. Por ejemplo, si deseas un 30% de beneficio, tu riesgo también debe ser del 30%. Si deseas un 10% de beneficio, tu riesgo debe ser del 10%. La ganancia siempre coincide con el riesgo.

Para obtener el mejor rendimiento, los suscriptores deben usar un bróker de bajo spread, un VPS confiable y mantener el riesgo entre 0.5% y 1% por operación. El bot funciona completamente de manera automática y no requiere intervención manual. Aunque ningún sistema puede garantizar resultados, esta estrategia busca un crecimiento intradía estable con disciplina estricta y riesgo controlado.


No hay comentarios
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
