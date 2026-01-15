Esta señal funciona con un robot totalmente automatizado diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) de forma intradía. El sistema utiliza un stop loss fijo, un objetivo fijo de riesgo/beneficio 1:1 y mueve automáticamente la operación a breakeven cuando el precio alcanza un nivel seguro. Todas las posiciones se abren y cierran el mismo día, sin exposición nocturna.

La estrategia busca cambios de impulso a corto plazo respaldados por la confirmación de tendencia y las condiciones de volatilidad. Solo toma oportunidades intradía claras y evita métodos riesgosos como martingala, grid o promediado. Cada operación utiliza el mismo riesgo predefinido y el mismo objetivo, lo que hace que el sistema sea consistente, estable y transparente.

Cualquier porcentaje que arriesgues será exactamente el mismo porcentaje que recibirás como ganancia, porque el sistema utiliza un modelo fijo de 1:1. Por ejemplo, si deseas un 30% de beneficio, tu riesgo también debe ser del 30%. Si deseas un 10% de beneficio, tu riesgo debe ser del 10%. La ganancia siempre coincide con el riesgo.

Para obtener el mejor rendimiento, los suscriptores deben usar un bróker de bajo spread, un VPS confiable y mantener el riesgo entre 0.5% y 1% por operación. El bot funciona completamente de manera automática y no requiere intervención manual. Aunque ningún sistema puede garantizar resultados, esta estrategia busca un crecimiento intradía estable con disciplina estricta y riesgo controlado.