- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Esta señal funciona con un robot totalmente automatizado diseñado específicamente para operar oro (XAUUSD) de forma intradía. El sistema utiliza un stop loss fijo, un objetivo fijo de riesgo/beneficio 1:1 y mueve automáticamente la operación a breakeven cuando el precio alcanza un nivel seguro. Todas las posiciones se abren y cierran el mismo día, sin exposición nocturna.
La estrategia busca cambios de impulso a corto plazo respaldados por la confirmación de tendencia y las condiciones de volatilidad. Solo toma oportunidades intradía claras y evita métodos riesgosos como martingala, grid o promediado. Cada operación utiliza el mismo riesgo predefinido y el mismo objetivo, lo que hace que el sistema sea consistente, estable y transparente.
Cualquier porcentaje que arriesgues será exactamente el mismo porcentaje que recibirás como ganancia, porque el sistema utiliza un modelo fijo de 1:1. Por ejemplo, si deseas un 30% de beneficio, tu riesgo también debe ser del 30%. Si deseas un 10% de beneficio, tu riesgo debe ser del 10%. La ganancia siempre coincide con el riesgo.
Para obtener el mejor rendimiento, los suscriptores deben usar un bróker de bajo spread, un VPS confiable y mantener el riesgo entre 0.5% y 1% por operación. El bot funciona completamente de manera automática y no requiere intervención manual. Aunque ningún sistema puede garantizar resultados, esta estrategia busca un crecimiento intradía estable con disciplina estricta y riesgo controlado.
