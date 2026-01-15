시그널섹션
Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
78
이익 거래:
65 (83.33%)
손실 거래:
13 (16.67%)
최고의 거래:
2.85 USD
최악의 거래:
-20.10 USD
총 수익:
76.83 USD (7 850 pips)
총 손실:
-39.52 USD (3 672 pips)
연속 최대 이익:
23 (26.35 USD)
연속 최대 이익:
26.35 USD (23)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
0.52%
최대 입금량:
7.80%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
47 (60.26%)
숏(주식차입매도):
31 (39.74%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
0.48 USD
평균 이익:
1.18 USD
평균 손실:
-3.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.54 USD)
연속 최대 손실:
-20.10 USD (1)
월별 성장률:
18.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.75 USD
최대한의:
20.13 USD (9.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.30% (20.13 USD)
자본금별:
1.51% (3.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.85 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +26.35 USD
연속 최대 손실: -6.54 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

이 신호는 XAUUSD 일중 거래를 위해 특별히 설계된 완전 자동 골드 트레이딩 봇으로 작동됩니다. 시스템은 고정 손절, 고정 1:1 수익 대비 위험 비율을 사용하며, 가격이 안전한 범위에 도달하면 자동으로 BE(본전)로 이동합니다. 모든 포지션은 같은 날 열고 닫으며, 오버나잇 노출은 없습니다.

이 전략은 추세 확인과 변동성 조건이 뒷받침하는 단기 모멘텀 변화를 찾습니다. 명확한 일중 기회만을 매매하며, 마틴게일, 그리드, 물타기와 같은 위험한 방식은 사용하지 않습니다. 모든 거래는 동일한 사전 설정된 리스크와 동일한 목표를 사용하므로 시스템은 일관적이고 안정적이며 투명합니다.

얼마의 퍼센트를 리스크로 설정하든, 이 시스템은 고정 1:1 모델을 사용하기 때문에 동일한 퍼센트만큼 수익을 얻게 됩니다. 예를 들어 30% 수익을 기대하려면 리스크도 30%여야 합니다. 10% 수익을 원하면 리스크도 10%여야 합니다. 수익은 항상 리스크와 동일합니다.

최고의 성능을 위해 구독자는 낮은 스프레드의 브로커와 안정적인 VPS를 사용하고, 거래당 리스크를 0.5%~1%로 유지하는 것이 좋습니다. 이 봇은 완전 자동으로 작동하며 수동 개입이 필요하지 않습니다. 어떤 시스템도 결과를 보장할 수는 없지만, 이 전략은 엄격한 규율과 통제된 리스크를 기반으로 꾸준한 일중 성장을 목표로 합니다.


리뷰 없음
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
