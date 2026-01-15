이 신호는 XAUUSD 일중 거래를 위해 특별히 설계된 완전 자동 골드 트레이딩 봇으로 작동됩니다. 시스템은 고정 손절, 고정 1:1 수익 대비 위험 비율을 사용하며, 가격이 안전한 범위에 도달하면 자동으로 BE(본전)로 이동합니다. 모든 포지션은 같은 날 열고 닫으며, 오버나잇 노출은 없습니다.

이 전략은 추세 확인과 변동성 조건이 뒷받침하는 단기 모멘텀 변화를 찾습니다. 명확한 일중 기회만을 매매하며, 마틴게일, 그리드, 물타기와 같은 위험한 방식은 사용하지 않습니다. 모든 거래는 동일한 사전 설정된 리스크와 동일한 목표를 사용하므로 시스템은 일관적이고 안정적이며 투명합니다.

얼마의 퍼센트를 리스크로 설정하든, 이 시스템은 고정 1:1 모델을 사용하기 때문에 동일한 퍼센트만큼 수익을 얻게 됩니다. 예를 들어 30% 수익을 기대하려면 리스크도 30%여야 합니다. 10% 수익을 원하면 리스크도 10%여야 합니다. 수익은 항상 리스크와 동일합니다.

최고의 성능을 위해 구독자는 낮은 스프레드의 브로커와 안정적인 VPS를 사용하고, 거래당 리스크를 0.5%~1%로 유지하는 것이 좋습니다. 이 봇은 완전 자동으로 작동하며 수동 개입이 필요하지 않습니다. 어떤 시스템도 결과를 보장할 수는 없지만, 이 전략은 엄격한 규율과 통제된 리스크를 기반으로 꾸준한 일중 성장을 목표로 합니다.