- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Questo segnale è gestito da un bot di trading completamente automatizzato progettato specificamente per il trading intraday su XAUUSD. Il sistema utilizza uno stop loss fisso, un target fisso con rapporto rischio/rendimento 1:1 e sposta automaticamente la posizione a breakeven quando il prezzo raggiunge un livello sicuro. Tutte le posizioni vengono aperte e chiuse nello stesso giorno, senza esposizione notturna.
La strategia ricerca cambiamenti di momentum a breve termine supportati da conferme di trend e condizioni di volatilità. Prende solo opportunità intraday chiare ed evita metodi rischiosi come martingala, grid o mediazione. Ogni trade utilizza lo stesso rischio predefinito e lo stesso target, rendendo il sistema coerente, stabile e trasparente.
Qualsiasi percentuale tu decida di rischiare sarà esattamente la stessa percentuale che riceverai come profitto, poiché il sistema utilizza un modello fisso di 1:1. Ad esempio, se desideri un profitto del 30%, il tuo rischio deve essere del 30%. Se desideri un profitto del 10%, il tuo rischio deve essere del 10%. Il profitto corrisponde sempre al rischio.
Per le migliori prestazioni, gli abbonati dovrebbero utilizzare un broker con spread basso, un VPS affidabile e mantenere un rischio tra lo 0,5% e l’1% per trade. Il bot funziona in modo completamente automatico e non richiede interventi manuali. Sebbene nessun sistema possa garantire risultati, questa strategia punta a una crescita intraday costante con disciplina rigorosa e rischio controllato.
