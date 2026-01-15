SegnaliSezioni
Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
65 (83.33%)
Loss Trade:
13 (16.67%)
Best Trade:
2.85 USD
Worst Trade:
-20.10 USD
Profitto lordo:
76.83 USD (7 850 pips)
Perdita lorda:
-39.52 USD (3 672 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (26.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.35 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.52%
Massimo carico di deposito:
7.80%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
47 (60.26%)
Short Trade:
31 (39.74%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.10 USD (1)
Crescita mensile:
18.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.75 USD
Massimale:
20.13 USD (9.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (20.13 USD)
Per equità:
1.51% (3.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.85 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.35 USD
Massima perdita consecutiva: -6.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo segnale è gestito da un bot di trading completamente automatizzato progettato specificamente per il trading intraday su XAUUSD. Il sistema utilizza uno stop loss fisso, un target fisso con rapporto rischio/rendimento 1:1 e sposta automaticamente la posizione a breakeven quando il prezzo raggiunge un livello sicuro. Tutte le posizioni vengono aperte e chiuse nello stesso giorno, senza esposizione notturna.

La strategia ricerca cambiamenti di momentum a breve termine supportati da conferme di trend e condizioni di volatilità. Prende solo opportunità intraday chiare ed evita metodi rischiosi come martingala, grid o mediazione. Ogni trade utilizza lo stesso rischio predefinito e lo stesso target, rendendo il sistema coerente, stabile e trasparente.

Qualsiasi percentuale tu decida di rischiare sarà esattamente la stessa percentuale che riceverai come profitto, poiché il sistema utilizza un modello fisso di 1:1. Ad esempio, se desideri un profitto del 30%, il tuo rischio deve essere del 30%. Se desideri un profitto del 10%, il tuo rischio deve essere del 10%. Il profitto corrisponde sempre al rischio.

Per le migliori prestazioni, gli abbonati dovrebbero utilizzare un broker con spread basso, un VPS affidabile e mantenere un rischio tra lo 0,5% e l’1% per trade. Il bot funziona in modo completamente automatico e non richiede interventi manuali. Sebbene nessun sistema possa garantire risultati, questa strategia punta a una crescita intraday costante con disciplina rigorosa e rischio controllato.


Non ci sono recensioni
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
