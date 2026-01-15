Questo segnale è gestito da un bot di trading completamente automatizzato progettato specificamente per il trading intraday su XAUUSD. Il sistema utilizza uno stop loss fisso, un target fisso con rapporto rischio/rendimento 1:1 e sposta automaticamente la posizione a breakeven quando il prezzo raggiunge un livello sicuro. Tutte le posizioni vengono aperte e chiuse nello stesso giorno, senza esposizione notturna.

La strategia ricerca cambiamenti di momentum a breve termine supportati da conferme di trend e condizioni di volatilità. Prende solo opportunità intraday chiare ed evita metodi rischiosi come martingala, grid o mediazione. Ogni trade utilizza lo stesso rischio predefinito e lo stesso target, rendendo il sistema coerente, stabile e trasparente.

Qualsiasi percentuale tu decida di rischiare sarà esattamente la stessa percentuale che riceverai come profitto, poiché il sistema utilizza un modello fisso di 1:1. Ad esempio, se desideri un profitto del 30%, il tuo rischio deve essere del 30%. Se desideri un profitto del 10%, il tuo rischio deve essere del 10%. Il profitto corrisponde sempre al rischio.

Per le migliori prestazioni, gli abbonati dovrebbero utilizzare un broker con spread basso, un VPS affidabile e mantenere un rischio tra lo 0,5% e l’1% per trade. Il bot funziona in modo completamente automatico e non richiede interventi manuali. Sebbene nessun sistema possa garantire risultati, questa strategia punta a una crescita intraday costante con disciplina rigorosa e rischio controllato.