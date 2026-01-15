このシグナルは、XAUUSD の日中取引専用に設計された完全自動のゴールドトレーディングボットによって運用されています。システムは固定ストップロス、固定 1:1 のリスクリワード目標を使用し、価格が安全な範囲に達すると自動的に建値に移動します。すべてのポジションは同日に開閉され、翌日への持ち越しはありません。

戦略は、トレンドの確認とボラティリティ条件によって支えられた短期モメンタムの変化を探します。明確な日中チャンスのみを取引し、マーチンゲールやグリッド、ナンピンなどのリスクの高い方法は使用しません。すべての取引は同じ事前設定されたリスクと同じ目標を使用するため、システムは一貫性があり、安定しており、透明性があります。

どのパーセンテージをリスクとして選んでも、利益もまったく同じパーセンテージになります。これはシステムが固定の 1:1 モデルを使用しているためです。例えば、30% の利益を期待するなら、リスクも 30% にする必要があります。10% の利益を望むなら、リスクも 10% にする必要があります。利益は常にリスクと一致します。

最良のパフォーマンスのために、低スプレッドのブローカー、信頼性の高い VPS を使用し、1 トレードあたりのリスクを 0.5% ～ 1% に保つことを推奨します。ボットは完全自動で動作し、手動介入は不要です。どのシステムも結果を保証することはできませんが、この戦略は厳格な規律と管理されたリスクに基づいて安定した日中成長を目指します。