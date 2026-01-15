シグナルセクション
Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
65 (83.33%)
損失トレード:
13 (16.67%)
ベストトレード:
2.85 USD
最悪のトレード:
-20.10 USD
総利益:
76.83 USD (7 850 pips)
総損失:
-39.52 USD (3 672 pips)
最大連続の勝ち:
23 (26.35 USD)
最大連続利益:
26.35 USD (23)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
0.52%
最大入金額:
7.80%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
1.85
長いトレード:
47 (60.26%)
短いトレード:
31 (39.74%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
0.48 USD
平均利益:
1.18 USD
平均損失:
-3.04 USD
最大連続の負け:
3 (-6.54 USD)
最大連続損失:
-20.10 USD (1)
月間成長:
18.37%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.75 USD
最大の:
20.13 USD (9.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.30% (20.13 USD)
エクイティによる:
1.51% (3.63 USD)

  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.85 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +26.35 USD
最大連続損失: -6.54 USD

このシグナルは、XAUUSD の日中取引専用に設計された完全自動のゴールドトレーディングボットによって運用されています。システムは固定ストップロス、固定 1:1 のリスクリワード目標を使用し、価格が安全な範囲に達すると自動的に建値に移動します。すべてのポジションは同日に開閉され、翌日への持ち越しはありません。

戦略は、トレンドの確認とボラティリティ条件によって支えられた短期モメンタムの変化を探します。明確な日中チャンスのみを取引し、マーチンゲールやグリッド、ナンピンなどのリスクの高い方法は使用しません。すべての取引は同じ事前設定されたリスクと同じ目標を使用するため、システムは一貫性があり、安定しており、透明性があります。

どのパーセンテージをリスクとして選んでも、利益もまったく同じパーセンテージになります。これはシステムが固定の 1:1 モデルを使用しているためです。例えば、30% の利益を期待するなら、リスクも 30% にする必要があります。10% の利益を望むなら、リスクも 10% にする必要があります。利益は常にリスクと一致します。

最良のパフォーマンスのために、低スプレッドのブローカー、信頼性の高い VPS を使用し、1 トレードあたりのリスクを 0.5% ～ 1% に保つことを推奨します。ボットは完全自動で動作し、手動介入は不要です。どのシステムも結果を保証することはできませんが、この戦略は厳格な規律と管理されたリスクに基づいて安定した日中成長を目指します。


レビューなし
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
