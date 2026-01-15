SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dmen Trade Gold
Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
65 (83.33%)
Perte trades:
13 (16.67%)
Meilleure transaction:
2.85 USD
Pire transaction:
-20.10 USD
Bénéfice brut:
76.83 USD (7 850 pips)
Perte brute:
-39.52 USD (3 672 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (26.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.35 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
0.52%
Charge de dépôt maximale:
7.80%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
1.85
Longs trades:
47 (60.26%)
Courts trades:
31 (39.74%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
1.18 USD
Perte moyenne:
-3.04 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
18.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.75 USD
Maximal:
20.13 USD (9.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.30% (20.13 USD)
Par fonds propres:
1.51% (3.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.85 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +26.35 USD
Perte consécutive maximale: -6.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce signal fonctionne grâce à un robot de trading entièrement automatisé conçu spécifiquement pour le trading intrajournalier de l’or sur XAUUSD. Le système utilise un stop loss fixe, un objectif fixe de risque/rendement de 1:1 et déplace automatiquement la position au breakeven lorsque le prix atteint une zone sûre. Toutes les positions sont ouvertes et fermées le même jour, sans exposition nocturne.

La stratégie recherche des changements de momentum à court terme soutenus par la confirmation de tendance et les conditions de volatilité. Elle ne prend que des opportunités intrajournalières claires et évite les méthodes risquées telles que la martingale, le grid ou le moyennage. Chaque trade utilise le même risque prédéfini et le même objectif, rendant le système cohérent, stable et transparent.

Quel que soit le pourcentage que vous risquez, vous recevrez exactement le même pourcentage en profit, car le système utilise un modèle fixe de 1:1. Par exemple, si vous souhaitez 30% de profit, votre risque doit également être de 30%. Si vous souhaitez 10% de profit, votre risque doit être de 10%. Le profit correspond toujours au risque.

Pour de meilleures performances, les abonnés devraient utiliser un broker à faible spread, un VPS fiable et maintenir un risque compris entre 0,5% et 1% par trade. Le robot fonctionne entièrement automatiquement et ne nécessite aucune intervention manuelle. Bien qu’aucun système ne puisse garantir les résultats, cette stratégie vise une croissance intrajournalière stable avec une discipline stricte et un risque contrôlé.


Aucun avis
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dmen Trade Gold
100 USD par mois
18%
0
0
USD
240
USD
2
0%
78
83%
1%
1.94
0.48
USD
9%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.