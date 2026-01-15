Ce signal fonctionne grâce à un robot de trading entièrement automatisé conçu spécifiquement pour le trading intrajournalier de l’or sur XAUUSD. Le système utilise un stop loss fixe, un objectif fixe de risque/rendement de 1:1 et déplace automatiquement la position au breakeven lorsque le prix atteint une zone sûre. Toutes les positions sont ouvertes et fermées le même jour, sans exposition nocturne.

La stratégie recherche des changements de momentum à court terme soutenus par la confirmation de tendance et les conditions de volatilité. Elle ne prend que des opportunités intrajournalières claires et évite les méthodes risquées telles que la martingale, le grid ou le moyennage. Chaque trade utilise le même risque prédéfini et le même objectif, rendant le système cohérent, stable et transparent.

Quel que soit le pourcentage que vous risquez, vous recevrez exactement le même pourcentage en profit, car le système utilise un modèle fixe de 1:1. Par exemple, si vous souhaitez 30% de profit, votre risque doit également être de 30%. Si vous souhaitez 10% de profit, votre risque doit être de 10%. Le profit correspond toujours au risque.

Pour de meilleures performances, les abonnés devraient utiliser un broker à faible spread, un VPS fiable et maintenir un risque compris entre 0,5% et 1% par trade. Le robot fonctionne entièrement automatiquement et ne nécessite aucune intervention manuelle. Bien qu’aucun système ne puisse garantir les résultats, cette stratégie vise une croissance intrajournalière stable avec une discipline stricte et un risque contrôlé.