Этот сигнал работает на полностью автоматизированном боте для торговли золотом, разработанном специально для внутридневной торговли XAUUSD. Система использует фиксированный стоп-лосс, фиксированную цель риск/прибыль 1:1 и автоматически переводит сделку в безубыток, когда цена достигает безопасного уровня. Все позиции открываются и закрываются в течение того же дня без переноса на ночь.

Стратегия ищет краткосрочные изменения импульса, подтвержденные трендом и условиями волатильности. Она берет только четкие внутридневные возможности и избегает рискованных методов, таких как мартингейл, сетка или усреднение. Каждая сделка использует один и тот же заранее определенный риск и ту же цель, что делает систему последовательной, стабильной и прозрачной.

Какой процент риска вы выбираете, ровно такой же процент прибыли вы получите, потому что система использует фиксированную модель 1:1. Например, если вы хотите получить 30% прибыли, ваш риск также должен быть 30%. Если вы хотите 10% прибыли, ваш риск должен быть 10%. Прибыль всегда соответствует риску.

Для наилучшей работы подписчикам рекомендуется использовать брокера с низкими спредами, надежный VPS и удерживать риск между 0.5% и 1% на сделку. Бот работает полностью автоматически и не требует ручного вмешательства. Хотя ни одна система не может гарантировать результат, эта стратегия стремится к стабильному внутридневному росту при строгой дисциплине и контролируемом риске.