Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
65 (83.33%)
Убыточных трейдов:
13 (16.67%)
Лучший трейд:
2.85 USD
Худший трейд:
-20.10 USD
Общая прибыль:
76.83 USD (7 850 pips)
Общий убыток:
-39.52 USD (3 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (26.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.35 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.52%
Макс. загрузка депозита:
7.80%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.85
Длинных трейдов:
47 (60.26%)
Коротких трейдов:
31 (39.74%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-3.04 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.10 USD (1)
Прирост в месяц:
18.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.75 USD
Максимальная:
20.13 USD (9.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.30% (20.13 USD)
По эквити:
1.51% (3.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.85 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +26.35 USD
Макс. убыток в серии: -6.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Этот сигнал работает на полностью автоматизированном боте для торговли золотом, разработанном специально для внутридневной торговли XAUUSD. Система использует фиксированный стоп-лосс, фиксированную цель риск/прибыль 1:1 и автоматически переводит сделку в безубыток, когда цена достигает безопасного уровня. Все позиции открываются и закрываются в течение того же дня без переноса на ночь.

Стратегия ищет краткосрочные изменения импульса, подтвержденные трендом и условиями волатильности. Она берет только четкие внутридневные возможности и избегает рискованных методов, таких как мартингейл, сетка или усреднение. Каждая сделка использует один и тот же заранее определенный риск и ту же цель, что делает систему последовательной, стабильной и прозрачной.

Какой процент риска вы выбираете, ровно такой же процент прибыли вы получите, потому что система использует фиксированную модель 1:1. Например, если вы хотите получить 30% прибыли, ваш риск также должен быть 30%. Если вы хотите 10% прибыли, ваш риск должен быть 10%. Прибыль всегда соответствует риску.

Для наилучшей работы подписчикам рекомендуется использовать брокера с низкими спредами, надежный VPS и удерживать риск между 0.5% и 1% на сделку. Бот работает полностью автоматически и не требует ручного вмешательства. Хотя ни одна система не может гарантировать результат, эта стратегия стремится к стабильному внутридневному росту при строгой дисциплине и контролируемом риске.


Нет отзывов
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dmen Trade Gold
100 USD в месяц
18%
0
0
USD
240
USD
2
0%
78
83%
1%
1.94
0.48
USD
9%
1:500
