- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Этот сигнал работает на полностью автоматизированном боте для торговли золотом, разработанном специально для внутридневной торговли XAUUSD. Система использует фиксированный стоп-лосс, фиксированную цель риск/прибыль 1:1 и автоматически переводит сделку в безубыток, когда цена достигает безопасного уровня. Все позиции открываются и закрываются в течение того же дня без переноса на ночь.
Стратегия ищет краткосрочные изменения импульса, подтвержденные трендом и условиями волатильности. Она берет только четкие внутридневные возможности и избегает рискованных методов, таких как мартингейл, сетка или усреднение. Каждая сделка использует один и тот же заранее определенный риск и ту же цель, что делает систему последовательной, стабильной и прозрачной.
Какой процент риска вы выбираете, ровно такой же процент прибыли вы получите, потому что система использует фиксированную модель 1:1. Например, если вы хотите получить 30% прибыли, ваш риск также должен быть 30%. Если вы хотите 10% прибыли, ваш риск должен быть 10%. Прибыль всегда соответствует риску.
Для наилучшей работы подписчикам рекомендуется использовать брокера с низкими спредами, надежный VPS и удерживать риск между 0.5% и 1% на сделку. Бот работает полностью автоматически и не требует ручного вмешательства. Хотя ни одна система не может гарантировать результат, эта стратегия стремится к стабильному внутридневному росту при строгой дисциплине и контролируемом риске.
