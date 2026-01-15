- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Dieses Signal wird von einem vollständig automatisierten Gold-Trading-Bot betrieben, der speziell für den Intraday-Handel auf XAUUSD entwickelt wurde. Das System verwendet einen festen Stop-Loss, ein festes Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 und verschiebt den Trade automatisch auf Break-even, sobald der Preis einen sicheren Bereich erreicht. Alle Positionen werden am selben Tag geöffnet und geschlossen, ohne Übernacht-Exponierung.
Die Strategie sucht nach kurzfristigen Momentumveränderungen, die durch Trendbestätigung und Volatilitätsbedingungen unterstützt werden. Sie nimmt nur klare Intraday-Chancen und vermeidet riskante Methoden wie Martingale, Grid oder Averaging. Jeder Trade nutzt denselben vordefinierten Risikowert und dasselbe Ziel, was das System konsistent, stabil und transparent macht.
Egal welchen Prozentsatz Sie riskieren, genau denselben Prozentsatz erhalten Sie als Gewinn, da das System ein fixes 1:1-Modell verwendet. Wenn Sie beispielsweise eine Gewinnerwartung von 30% haben möchten, muss Ihr Risiko ebenfalls 30% betragen. Wenn Sie 10% Gewinn möchten, muss Ihr Risiko 10% sein. Der Gewinn entspricht immer dem Risiko.
Für die beste Leistung sollten Abonnenten einen Broker mit niedrigem Spread, einen zuverlässigen VPS und ein Risiko zwischen 0,5% und 1% pro Trade verwenden. Der Bot läuft vollständig automatisch und erfordert keine manuelle Eingriffe. Obwohl kein System Ergebnisse garantieren kann, zielt diese Strategie auf stetiges Intraday-Wachstum mit strenger Disziplin und kontrolliertem Risiko ab.
