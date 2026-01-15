SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Dmen Trade Gold
Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas

Dmen Trade Gold

Umar Ilyas Raja Muhamma Ilyas
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 18%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
65 (83.33%)
Verlusttrades:
13 (16.67%)
Bester Trade:
2.85 USD
Schlechtester Trade:
-20.10 USD
Bruttoprofit:
76.83 USD (7 850 pips)
Bruttoverlust:
-39.52 USD (3 672 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (26.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26.35 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
0.52%
Max deposit load:
7.80%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
47 (60.26%)
Short-Positionen:
31 (39.74%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
0.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
18.37%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.75 USD
Maximaler:
20.13 USD (9.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.30% (20.13 USD)
Kapital:
1.51% (3.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.85 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Dieses Signal wird von einem vollständig automatisierten Gold-Trading-Bot betrieben, der speziell für den Intraday-Handel auf XAUUSD entwickelt wurde. Das System verwendet einen festen Stop-Loss, ein festes Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 und verschiebt den Trade automatisch auf Break-even, sobald der Preis einen sicheren Bereich erreicht. Alle Positionen werden am selben Tag geöffnet und geschlossen, ohne Übernacht-Exponierung.

Die Strategie sucht nach kurzfristigen Momentumveränderungen, die durch Trendbestätigung und Volatilitätsbedingungen unterstützt werden. Sie nimmt nur klare Intraday-Chancen und vermeidet riskante Methoden wie Martingale, Grid oder Averaging. Jeder Trade nutzt denselben vordefinierten Risikowert und dasselbe Ziel, was das System konsistent, stabil und transparent macht.

Egal welchen Prozentsatz Sie riskieren, genau denselben Prozentsatz erhalten Sie als Gewinn, da das System ein fixes 1:1-Modell verwendet. Wenn Sie beispielsweise eine Gewinnerwartung von 30% haben möchten, muss Ihr Risiko ebenfalls 30% betragen. Wenn Sie 10% Gewinn möchten, muss Ihr Risiko 10% sein. Der Gewinn entspricht immer dem Risiko.

Für die beste Leistung sollten Abonnenten einen Broker mit niedrigem Spread, einen zuverlässigen VPS und ein Risiko zwischen 0,5% und 1% pro Trade verwenden. Der Bot läuft vollständig automatisch und erfordert keine manuelle Eingriffe. Obwohl kein System Ergebnisse garantieren kann, zielt diese Strategie auf stetiges Intraday-Wachstum mit strenger Disziplin und kontrolliertem Risiko ab.


2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Dmen Trade Gold
18%
0
0
USD
240
USD
2
0%
78
83%
1%
1.94
0.48
USD
9%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.