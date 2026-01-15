Dieses Signal wird von einem vollständig automatisierten Gold-Trading-Bot betrieben, der speziell für den Intraday-Handel auf XAUUSD entwickelt wurde. Das System verwendet einen festen Stop-Loss, ein festes Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 und verschiebt den Trade automatisch auf Break-even, sobald der Preis einen sicheren Bereich erreicht. Alle Positionen werden am selben Tag geöffnet und geschlossen, ohne Übernacht-Exponierung.

Die Strategie sucht nach kurzfristigen Momentumveränderungen, die durch Trendbestätigung und Volatilitätsbedingungen unterstützt werden. Sie nimmt nur klare Intraday-Chancen und vermeidet riskante Methoden wie Martingale, Grid oder Averaging. Jeder Trade nutzt denselben vordefinierten Risikowert und dasselbe Ziel, was das System konsistent, stabil und transparent macht.

Egal welchen Prozentsatz Sie riskieren, genau denselben Prozentsatz erhalten Sie als Gewinn, da das System ein fixes 1:1-Modell verwendet. Wenn Sie beispielsweise eine Gewinnerwartung von 30% haben möchten, muss Ihr Risiko ebenfalls 30% betragen. Wenn Sie 10% Gewinn möchten, muss Ihr Risiko 10% sein. Der Gewinn entspricht immer dem Risiko.

Für die beste Leistung sollten Abonnenten einen Broker mit niedrigem Spread, einen zuverlässigen VPS und ein Risiko zwischen 0,5% und 1% pro Trade verwenden. Der Bot läuft vollständig automatisch und erfordert keine manuelle Eingriffe. Obwohl kein System Ergebnisse garantieren kann, zielt diese Strategie auf stetiges Intraday-Wachstum mit strenger Disziplin und kontrolliertem Risiko ab.