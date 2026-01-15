- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
65 (83.33%)
亏损交易:
13 (16.67%)
最好交易:
2.85 USD
最差交易:
-20.10 USD
毛利:
76.83 USD (7 850 pips)
毛利亏损:
-39.52 USD (3 672 pips)
最大连续赢利:
23 (26.35 USD)
最大连续盈利:
26.35 USD (23)
夏普比率:
0.19
交易活动:
0.52%
最大入金加载:
7.80%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
1.85
长期交易:
47 (60.26%)
短期交易:
31 (39.74%)
利润因子:
1.94
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
1.18 USD
平均损失:
-3.04 USD
最大连续失误:
3 (-6.54 USD)
最大连续亏损:
-20.10 USD (1)
每月增长:
18.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.75 USD
最大值:
20.13 USD (9.30%)
相对跌幅:
结余:
9.30% (20.13 USD)
净值:
1.51% (3.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.85 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +26.35 USD
最大连续亏损: -6.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
本信号由一款全自动黄金交易机器人驱动，专为 XAUUSD 的日内交易设计。系统使用固定止损、固定 1:1 风险回报目标，并在价格达到安全缓冲区后自动将交易移动到保本位。所有仓位都会在同一天开仓和平仓，不会隔夜持仓。
该策略寻找由趋势确认和波动性条件支持的短期动量变化。它只执行明确的日内机会，并避免马丁格尔、网格或加仓等高风险方法。每笔交易都使用相同的预设风险和相同的目标，使系统具有一致性、稳定性和透明性。
无论你承担多少风险百分比，你获得的利润百分比也完全相同，因为系统使用固定的 1:1 模型。例如，如果你希望获得 30% 的利润，那么你的风险也必须是 30%。如果你希望获得 10% 的利润，你的风险就必须是 10%。利润始终等于风险。
为了获得最佳表现，建议订阅者使用低点差经纪商、可靠的 VPS，并将每笔交易的风险保持在 0.5% 到 1% 之间。机器人全自动运行，无需人工干预。虽然任何系统都无法保证结果，但该策略以严格的纪律和可控的风险为目标，实现稳定的日内增长。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
18%
0
0
USD
USD
240
USD
USD
2
0%
78
83%
1%
1.94
0.48
USD
USD
9%
1:500