Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
Monex-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
604
Kârla kapanan işlemler:
418 (69.20%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (30.79%)
En iyi işlem:
20.36 USD
En kötü işlem:
-25.53 USD
Brüt kâr:
521.76 USD (729 555 pips)
Brüt zarar:
-440.40 USD (41 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (26.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.88 USD (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.47%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
285 (47.19%)
Satış işlemleri:
319 (52.81%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
1.25 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-43.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.83 USD (10)
Aylık büyüme:
-28.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.60 USD
Maksimum:
121.30 USD (62.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.85% (40.65 USD)
Varlığa göre:
15.16% (15.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDb 590
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDb 143
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.36 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +26.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
