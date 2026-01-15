- 자본
트레이드:
609
이익 거래:
423 (69.45%)
손실 거래:
186 (30.54%)
최고의 거래:
20.36 USD
최악의 거래:
-25.53 USD
총 수익:
522.61 USD (729 643 pips)
총 손실:
-440.43 USD (41 086 pips)
연속 최대 이익:
30 (26.64 USD)
연속 최대 이익:
44.88 USD (16)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
24.47%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
285 (46.80%)
숏(주식차입매도):
324 (53.20%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.13 USD
평균 이익:
1.24 USD
평균 손실:
-2.37 USD
연속 최대 손실:
10 (-43.83 USD)
연속 최대 손실:
-43.83 USD (10)
월별 성장률:
-28.27%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
45.60 USD
최대한의:
121.30 USD (62.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
85.85% (40.65 USD)
자본금별:
15.16% (15.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|595
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDb
|144
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDb
|16K
|EURUSDb
|295
|GBPJPYb
|-127
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
최고의 거래: +20.36 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +26.64 USD
연속 최대 손실: -43.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
