- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
605
利益トレード:
419 (69.25%)
損失トレード:
186 (30.74%)
ベストトレード:
20.36 USD
最悪のトレード:
-25.53 USD
総利益:
521.80 USD (729 560 pips)
総損失:
-440.40 USD (41 086 pips)
最大連続の勝ち:
30 (26.64 USD)
最大連続利益:
44.88 USD (16)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
24.47%
最近のトレード:
39 分前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
285 (47.11%)
短いトレード:
320 (52.89%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
1.25 USD
平均損失:
-2.37 USD
最大連続の負け:
10 (-43.83 USD)
最大連続損失:
-43.83 USD (10)
月間成長:
-28.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.60 USD
最大の:
121.30 USD (62.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.85% (40.65 USD)
エクイティによる:
15.16% (15.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|591
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDb
|143
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDb
|16K
|EURUSDb
|295
|GBPJPYb
|-127
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.36 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +26.64 USD
最大連続損失: -43.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-40%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
38
0%
605
69%
100%
1.18
0.13
USD
USD
86%
1:500