シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gateaway Trade 2
Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
レビュー0件
38週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -40%
Monex-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
605
利益トレード:
419 (69.25%)
損失トレード:
186 (30.74%)
ベストトレード:
20.36 USD
最悪のトレード:
-25.53 USD
総利益:
521.80 USD (729 560 pips)
総損失:
-440.40 USD (41 086 pips)
最大連続の勝ち:
30 (26.64 USD)
最大連続利益:
44.88 USD (16)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
24.47%
最近のトレード:
39 分前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
285 (47.11%)
短いトレード:
320 (52.89%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
1.25 USD
平均損失:
-2.37 USD
最大連続の負け:
10 (-43.83 USD)
最大連続損失:
-43.83 USD (10)
月間成長:
-28.79%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.60 USD
最大の:
121.30 USD (62.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.85% (40.65 USD)
エクイティによる:
15.16% (15.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDb 591
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDb 143
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.36 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +26.64 USD
最大連続損失: -43.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
