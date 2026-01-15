- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
604
Negociações com lucro:
418 (69.20%)
Negociações com perda:
186 (30.79%)
Melhor negociação:
20.36 USD
Pior negociação:
-25.53 USD
Lucro bruto:
521.76 USD (729 555 pips)
Perda bruta:
-440.40 USD (41 086 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (26.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.88 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
24.47%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
285 (47.19%)
Negociações curtas:
319 (52.81%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
1.25 USD
Perda média:
-2.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-43.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.83 USD (10)
Crescimento mensal:
-28.82%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.60 USD
Máximo:
121.30 USD (62.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
85.85% (40.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.16% (15.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|590
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDb
|143
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDb
|16K
|EURUSDb
|295
|GBPJPYb
|-127
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.36 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +26.64 USD
Máxima perda consecutiva: -43.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-40%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
38
0%
604
69%
100%
1.18
0.13
USD
USD
86%
1:500