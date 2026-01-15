- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
605
盈利交易:
419 (69.25%)
亏损交易:
186 (30.74%)
最好交易:
20.36 USD
最差交易:
-25.53 USD
毛利:
521.80 USD (729 560 pips)
毛利亏损:
-440.40 USD (41 086 pips)
最大连续赢利:
30 (26.64 USD)
最大连续盈利:
44.88 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
24.47%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
60
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.67
长期交易:
285 (47.11%)
短期交易:
320 (52.89%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
1.25 USD
平均损失:
-2.37 USD
最大连续失误:
10 (-43.83 USD)
最大连续亏损:
-43.83 USD (10)
每月增长:
-28.79%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
45.60 USD
最大值:
121.30 USD (62.94%)
相对跌幅:
结余:
85.85% (40.65 USD)
净值:
15.16% (15.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|591
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDb
|143
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDb
|16K
|EURUSDb
|295
|GBPJPYb
|-127
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.36 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +26.64 USD
最大连续亏损: -43.83 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-40%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
38
0%
605
69%
100%
1.18
0.13
USD
USD
86%
1:500