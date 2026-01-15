信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gateaway Trade 2
Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
0条评论
38
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -40%
Monex-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
605
盈利交易:
419 (69.25%)
亏损交易:
186 (30.74%)
最好交易:
20.36 USD
最差交易:
-25.53 USD
毛利:
521.80 USD (729 560 pips)
毛利亏损:
-440.40 USD (41 086 pips)
最大连续赢利:
30 (26.64 USD)
最大连续盈利:
44.88 USD (16)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
24.47%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
60
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.67
长期交易:
285 (47.11%)
短期交易:
320 (52.89%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
1.25 USD
平均损失:
-2.37 USD
最大连续失误:
10 (-43.83 USD)
最大连续亏损:
-43.83 USD (10)
每月增长:
-28.79%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
45.60 USD
最大值:
121.30 USD (62.94%)
相对跌幅:
结余:
85.85% (40.65 USD)
净值:
15.16% (15.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDb 591
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDb 143
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.36 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +26.64 USD
最大连续亏损: -43.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
