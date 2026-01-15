SeñalesSecciones
Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
0 comentarios
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -40%
Monex-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
609
Transacciones Rentables:
423 (69.45%)
Transacciones Irrentables:
186 (30.54%)
Mejor transacción:
20.36 USD
Peor transacción:
-25.53 USD
Beneficio Bruto:
522.61 USD (729 643 pips)
Pérdidas Brutas:
-440.43 USD (41 086 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (26.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.88 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
24.47%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.68
Transacciones Largas:
285 (46.80%)
Transacciones Cortas:
324 (53.20%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
1.24 USD
Pérdidas medias:
-2.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-43.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.83 USD (10)
Crecimiento al mes:
-28.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
45.60 USD
Máxima:
121.30 USD (62.94%)
Reducción relativa:
De balance:
85.85% (40.65 USD)
De fondos:
15.16% (15.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDb 595
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDb 144
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.36 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +26.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
