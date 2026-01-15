SignaleKategorien
Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
0 Bewertungen
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -40%
Monex-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
605
Gewinntrades:
419 (69.25%)
Verlusttrades:
186 (30.74%)
Bester Trade:
20.36 USD
Schlechtester Trade:
-25.53 USD
Bruttoprofit:
521.80 USD (729 560 pips)
Bruttoverlust:
-440.40 USD (41 086 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (26.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.88 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
24.47%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
285 (47.11%)
Short-Positionen:
320 (52.89%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-43.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.83 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-28.79%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.60 USD
Maximaler:
121.30 USD (62.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
85.85% (40.65 USD)
Kapital:
15.16% (15.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDb 591
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDb 143
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.36 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -43.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
