SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gateaway Trade 2
Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
Monex-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
604
Profit Trade:
418 (69.20%)
Loss Trade:
186 (30.79%)
Best Trade:
20.36 USD
Worst Trade:
-25.53 USD
Profitto lordo:
521.76 USD (729 555 pips)
Perdita lorda:
-440.40 USD (41 086 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (26.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.88 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.47%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
285 (47.19%)
Short Trade:
319 (52.81%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
1.25 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-43.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.83 USD (10)
Crescita mensile:
-28.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.60 USD
Massimale:
121.30 USD (62.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.85% (40.65 USD)
Per equità:
15.16% (15.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDb 590
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDb 143
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.36 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +26.64 USD
Massima perdita consecutiva: -43.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gateaway Trade 2
30USD al mese
-40%
0
0
USD
104
USD
38
0%
604
69%
100%
1.18
0.13
USD
86%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.