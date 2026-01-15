СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gateaway Trade 2
Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
0 отзывов
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -40%
Monex-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
607
Прибыльных трейдов:
421 (69.35%)
Убыточных трейдов:
186 (30.64%)
Лучший трейд:
20.36 USD
Худший трейд:
-25.53 USD
Общая прибыль:
522.52 USD (729 633 pips)
Общий убыток:
-440.40 USD (41 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (26.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.88 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.47%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
285 (46.95%)
Коротких трейдов:
322 (53.05%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-2.37 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-43.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.83 USD (10)
Прирост в месяц:
-28.32%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.60 USD
Максимальная:
121.30 USD (62.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.85% (40.65 USD)
По эквити:
15.16% (15.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDb 593
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDb 144
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.36 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +26.64 USD
Макс. убыток в серии: -43.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gateaway Trade 2
30 USD в месяц
-40%
0
0
USD
105
USD
38
0%
607
69%
100%
1.18
0.14
USD
86%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.