Всего трейдов:
607
Прибыльных трейдов:
421 (69.35%)
Убыточных трейдов:
186 (30.64%)
Лучший трейд:
20.36 USD
Худший трейд:
-25.53 USD
Общая прибыль:
522.52 USD (729 633 pips)
Общий убыток:
-440.40 USD (41 086 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (26.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.88 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.47%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
285 (46.95%)
Коротких трейдов:
322 (53.05%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-2.37 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-43.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.83 USD (10)
Прирост в месяц:
-28.32%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.60 USD
Максимальная:
121.30 USD (62.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.85% (40.65 USD)
По эквити:
15.16% (15.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDb
|593
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDb
|144
|EURUSDb
|3
|GBPJPYb
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDb
|16K
|EURUSDb
|295
|GBPJPYb
|-127
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.36 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +26.64 USD
Макс. убыток в серии: -43.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
