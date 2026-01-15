SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gateaway Trade 2
Aris Setiadi

Gateaway Trade 2

Aris Setiadi
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -40%
Monex-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
604
Bénéfice trades:
418 (69.20%)
Perte trades:
186 (30.79%)
Meilleure transaction:
20.36 USD
Pire transaction:
-25.53 USD
Bénéfice brut:
521.76 USD (729 555 pips)
Perte brute:
-440.38 USD (41 086 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (26.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.88 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.47%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
285 (47.19%)
Courts trades:
319 (52.81%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
1.25 USD
Perte moyenne:
-2.37 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-43.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.83 USD (10)
Croissance mensuelle:
-28.82%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.60 USD
Maximal:
121.30 USD (62.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.85% (40.65 USD)
Par fonds propres:
15.16% (15.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDb 590
EURUSDb 3
GBPJPYb 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDb 143
EURUSDb 3
GBPJPYb -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDb 16K
EURUSDb 295
GBPJPYb -127
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.36 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +26.64 USD
Perte consécutive maximale: -43.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.15 06:39
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gateaway Trade 2
30 USD par mois
-40%
0
0
USD
104
USD
38
0%
604
69%
100%
1.18
0.13
USD
86%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.