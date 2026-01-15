- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
2.42 USD
En kötü işlem:
-1.30 USD
Brüt kâr:
9.52 USD (1 345 pips)
Brüt zarar:
-1.30 USD (99 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (7.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.10 USD (10)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
82.41%
Maks. mevduat yükü:
12.15%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
7.32
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-1.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.30 USD (1)
Aylık büyüme:
6.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.30 USD (0.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.96% (1.30 USD)
Varlığa göre:
3.17% (4.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.42 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
İnceleme yok
