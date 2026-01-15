- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
11 (91.66%)
손실 거래:
1 (8.33%)
최고의 거래:
2.42 USD
최악의 거래:
-1.30 USD
총 수익:
9.52 USD (1 345 pips)
총 손실:
-1.30 USD (99 pips)
연속 최대 이익:
10 (7.10 USD)
연속 최대 이익:
7.10 USD (10)
샤프 비율:
0.81
거래 활동:
82.41%
최대 입금량:
12.15%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
6.32
롱(주식매수):
8 (66.67%)
숏(주식차입매도):
4 (33.33%)
수익 요인:
7.32
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
0.87 USD
평균 손실:
-1.30 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.30 USD)
연속 최대 손실:
-1.30 USD (1)
월별 성장률:
6.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.30 USD (0.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.96% (1.30 USD)
자본금별:
3.17% (4.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.42 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +7.10 USD
연속 최대 손실: -1.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
리뷰 없음
