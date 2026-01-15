- Crescimento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
2.42 USD
Pior negociação:
-1.30 USD
Lucro bruto:
9.52 USD (1 345 pips)
Perda bruta:
-1.30 USD (99 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (7.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
82.41%
Depósito máximo carregado:
12.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.32
Negociações longas:
8 (66.67%)
Negociações curtas:
4 (33.33%)
Fator de lucro:
7.32
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
0.87 USD
Perda média:
-1.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.30 USD (1)
Crescimento mensal:
6.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.30 USD (0.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.96% (1.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.17% (4.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.42 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
1
100%
12
91%
82%
7.32
0.69
USD
USD
3%
1:200