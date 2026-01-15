SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MLT 2 ECN account
Fock Tong Yong

MLT 2 ECN account

Fock Tong Yong
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 6%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
2.42 USD
Pior negociação:
-1.30 USD
Lucro bruto:
9.52 USD (1 345 pips)
Perda bruta:
-1.30 USD (99 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (7.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.10 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
82.41%
Depósito máximo carregado:
12.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.32
Negociações longas:
8 (66.67%)
Negociações curtas:
4 (33.33%)
Fator de lucro:
7.32
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
0.87 USD
Perda média:
-1.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.30 USD (1)
Crescimento mensal:
6.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.30 USD (0.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.96% (1.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.17% (4.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3
EURNZD 3
CADCHF 3
GBPAUD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3
EURNZD 2
CADCHF -1
GBPAUD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 325
EURNZD 358
CADCHF -44
GBPAUD 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.42 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.10 USD
Máxima perda consecutiva: -1.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
MEXIntGroup-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
7.43 × 44
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
ICMarkets-Live18
8.59 × 56
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
InstaFinance-Europe.com
21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable. 
Sem comentários
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
