Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
2.42 USD
Худший трейд:
-1.30 USD
Общая прибыль:
9.52 USD (1 345 pips)
Общий убыток:
-1.30 USD (99 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (7.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
82.41%
Макс. загрузка депозита:
12.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.32
Длинных трейдов:
8 (66.67%)
Коротких трейдов:
4 (33.33%)
Профит фактор:
7.32
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.30 USD (1)
Прирост в месяц:
6.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.30 USD (0.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.96% (1.30 USD)
По эквити:
3.17% (4.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Лучший трейд: +2.42 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.10 USD
Макс. убыток в серии: -1.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
Нет отзывов
