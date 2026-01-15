СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MLT 2 ECN account
Fock Tong Yong

MLT 2 ECN account

Fock Tong Yong
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
2.42 USD
Худший трейд:
-1.30 USD
Общая прибыль:
9.52 USD (1 345 pips)
Общий убыток:
-1.30 USD (99 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (7.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.10 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
82.41%
Макс. загрузка депозита:
12.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.32
Длинных трейдов:
8 (66.67%)
Коротких трейдов:
4 (33.33%)
Профит фактор:
7.32
Мат. ожидание:
0.69 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.30 USD (1)
Прирост в месяц:
6.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.30 USD (0.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.96% (1.30 USD)
По эквити:
3.17% (4.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3
EURNZD 3
CADCHF 3
GBPAUD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3
EURNZD 2
CADCHF -1
GBPAUD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 325
EURNZD 358
CADCHF -44
GBPAUD 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.42 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.10 USD
Макс. убыток в серии: -1.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
MEXIntGroup-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
7.43 × 44
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
ICMarkets-Live18
8.59 × 56
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
InstaFinance-Europe.com
21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable. 
Нет отзывов
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
