信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MLT 2 ECN account
Fock Tong Yong

MLT 2 ECN account

Fock Tong Yong
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 6%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
2.42 USD
最差交易:
-1.30 USD
毛利:
9.52 USD (1 345 pips)
毛利亏损:
-1.30 USD (99 pips)
最大连续赢利:
10 (7.10 USD)
最大连续盈利:
7.10 USD (10)
夏普比率:
0.81
交易活动:
82.41%
最大入金加载:
12.15%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.32
长期交易:
8 (66.67%)
短期交易:
4 (33.33%)
利润因子:
7.32
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
-1.30 USD
最大连续失误:
1 (-1.30 USD)
最大连续亏损:
-1.30 USD (1)
每月增长:
6.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.30 USD (0.96%)
相对跌幅:
结余:
0.96% (1.30 USD)
净值:
3.17% (4.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3
EURNZD 3
CADCHF 3
GBPAUD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3
EURNZD 2
CADCHF -1
GBPAUD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 325
EURNZD 358
CADCHF -44
GBPAUD 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.42 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.10 USD
最大连续亏损: -1.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
MEXIntGroup-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
7.43 × 44
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
ICMarkets-Live18
8.59 × 56
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
InstaFinance-Europe.com
21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable. 
没有评论
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
