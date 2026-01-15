- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
2.42 USD
最差交易:
-1.30 USD
毛利:
9.52 USD (1 345 pips)
毛利亏损:
-1.30 USD (99 pips)
最大连续赢利:
10 (7.10 USD)
最大连续盈利:
7.10 USD (10)
夏普比率:
0.81
交易活动:
82.41%
最大入金加载:
12.15%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.32
长期交易:
8 (66.67%)
短期交易:
4 (33.33%)
利润因子:
7.32
预期回报:
0.69 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
-1.30 USD
最大连续失误:
1 (-1.30 USD)
最大连续亏损:
-1.30 USD (1)
每月增长:
6.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.30 USD (0.96%)
相对跌幅:
结余:
0.96% (1.30 USD)
净值:
3.17% (4.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.42 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.10 USD
最大连续亏损: -1.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
1
100%
12
91%
82%
7.32
0.69
USD
USD
3%
1:200