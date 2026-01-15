SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MLT 2 ECN account
Fock Tong Yong

MLT 2 ECN account

Fock Tong Yong
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 6%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
2.42 USD
Peor transacción:
-1.30 USD
Beneficio Bruto:
9.52 USD (1 345 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.30 USD (99 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (7.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.10 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
82.41%
Carga máxima del depósito:
12.15%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
6.32
Transacciones Largas:
8 (66.67%)
Transacciones Cortas:
4 (33.33%)
Factor de Beneficio:
7.32
Beneficio Esperado:
0.69 USD
Beneficio medio:
0.87 USD
Pérdidas medias:
-1.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.30 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.40%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.30 USD (0.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.96% (1.30 USD)
De fondos:
3.17% (4.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3
EURNZD 3
CADCHF 3
GBPAUD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3
EURNZD 2
CADCHF -1
GBPAUD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 325
EURNZD 358
CADCHF -44
GBPAUD 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.42 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
MEXIntGroup-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
7.43 × 44
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
ICMarkets-Live18
8.59 × 56
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
InstaFinance-Europe.com
21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable. 
No hay comentarios
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
