- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
2.42 USD
最悪のトレード:
-1.30 USD
総利益:
9.52 USD (1 345 pips)
総損失:
-1.30 USD (99 pips)
最大連続の勝ち:
10 (7.10 USD)
最大連続利益:
7.10 USD (10)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
82.41%
最大入金額:
12.15%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.32
長いトレード:
8 (66.67%)
短いトレード:
4 (33.33%)
プロフィットファクター:
7.32
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
0.87 USD
平均損失:
-1.30 USD
最大連続の負け:
1 (-1.30 USD)
最大連続損失:
-1.30 USD (1)
月間成長:
6.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.30 USD (0.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.96% (1.30 USD)
エクイティによる:
3.17% (4.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.42 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.10 USD
最大連続損失: -1.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
1
100%
12
91%
82%
7.32
0.69
USD
USD
3%
1:200