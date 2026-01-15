シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MLT 2 ECN account
Fock Tong Yong

MLT 2 ECN account

Fock Tong Yong
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 6%
Pepperstone-Edge01
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
2.42 USD
最悪のトレード:
-1.30 USD
総利益:
9.52 USD (1 345 pips)
総損失:
-1.30 USD (99 pips)
最大連続の勝ち:
10 (7.10 USD)
最大連続利益:
7.10 USD (10)
シャープレシオ:
0.81
取引アクティビティ:
82.41%
最大入金額:
12.15%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.32
長いトレード:
8 (66.67%)
短いトレード:
4 (33.33%)
プロフィットファクター:
7.32
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
0.87 USD
平均損失:
-1.30 USD
最大連続の負け:
1 (-1.30 USD)
最大連続損失:
-1.30 USD (1)
月間成長:
6.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.30 USD (0.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.96% (1.30 USD)
エクイティによる:
3.17% (4.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3
EURNZD 3
CADCHF 3
GBPAUD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3
EURNZD 2
CADCHF -1
GBPAUD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 325
EURNZD 358
CADCHF -44
GBPAUD 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.42 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.10 USD
最大連続損失: -1.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
MEXIntGroup-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
7.43 × 44
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
ICMarkets-Live18
8.59 × 56
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
InstaFinance-Europe.com
21.67 × 6
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable. 
レビューなし
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MLT 2 ECN account
30 USD/月
6%
0
0
USD
137
USD
1
100%
12
91%
82%
7.32
0.69
USD
3%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください