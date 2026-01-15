- Wachstum
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
11 (91.66%)
Verlusttrades:
1 (8.33%)
Bester Trade:
2.42 USD
Schlechtester Trade:
-1.30 USD
Bruttoprofit:
9.52 USD (1 345 pips)
Bruttoverlust:
-1.30 USD (99 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (7.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.10 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
82.41%
Max deposit load:
12.15%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
6.32
Long-Positionen:
8 (66.67%)
Short-Positionen:
4 (33.33%)
Profit-Faktor:
7.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.30 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.30 USD (0.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.96% (1.30 USD)
Kapital:
3.17% (4.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.42 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
Keine Bewertungen
