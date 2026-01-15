SegnaliSezioni
Fock Tong Yong

MLT 2 ECN account

Fock Tong Yong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 6%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
2.42 USD
Worst Trade:
-1.30 USD
Profitto lordo:
9.52 USD (1 345 pips)
Perdita lorda:
-1.30 USD (99 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (7.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
82.41%
Massimo carico di deposito:
12.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
7.32
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-1.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.30 USD (1)
Crescita mensile:
6.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.30 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (1.30 USD)
Per equità:
3.17% (4.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
EURNZD 3
CADCHF 3
GBPAUD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
EURNZD 2
CADCHF -1
GBPAUD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 325
EURNZD 358
CADCHF -44
GBPAUD 607
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.42 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
MEXIntGroup-Real
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
7.43 × 44
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
ICMarkets-Live18
8.59 × 56
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
InstaFinance-Europe.com
21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable. 
Non ci sono recensioni
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.15 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.