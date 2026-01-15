- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
2.42 USD
Worst Trade:
-1.30 USD
Profitto lordo:
9.52 USD (1 345 pips)
Perdita lorda:
-1.30 USD (99 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (7.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
82.41%
Massimo carico di deposito:
12.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
7.32
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-1.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.30 USD (1)
Crescita mensile:
6.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.30 USD (0.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.96% (1.30 USD)
Per equità:
3.17% (4.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|EURNZD
|2
|CADCHF
|-1
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|325
|EURNZD
|358
|CADCHF
|-44
|GBPAUD
|607
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.42 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.10 USD
Massima perdita consecutiva: -1.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
MEXIntGroup-Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|7.43 × 44
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|8.59 × 56
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|15.00 × 3
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
Pure EA monitor and multicurrency trade , stable.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
137
USD
USD
1
100%
12
91%
82%
7.32
0.69
USD
USD
3%
1:200