SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
Herdian Prihantono

SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G

Herdian Prihantono
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 18%
MaxainGroup-Live
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
641
Kârla kapanan işlemler:
549 (85.64%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (14.35%)
En iyi işlem:
201.50 USD
En kötü işlem:
-69.09 USD
Brüt kâr:
1 270.75 USD (34 869 pips)
Brüt zarar:
-350.13 USD (16 808 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (50.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
39.31%
Maks. mevduat yükü:
97.62%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
641
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
6.55
Alış işlemleri:
222 (34.63%)
Satış işlemleri:
419 (65.37%)
Kâr faktörü:
3.63
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-3.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-71.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.18 USD (15)
Aylık büyüme:
18.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
140.47 USD (2.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (140.47 USD)
Varlığa göre:
29.45% (1 498.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 641
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 921
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +201.50 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +50.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxainGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 06:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 79 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
5.9K
USD
1
100%
641
85%
39%
3.62
1.44
USD
29%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.