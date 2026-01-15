- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
642
利益トレード:
550 (85.66%)
損失トレード:
92 (14.33%)
ベストトレード:
201.50 USD
最悪のトレード:
-69.09 USD
総利益:
1 270.97 USD (34 890 pips)
総損失:
-350.13 USD (16 808 pips)
最大連続の勝ち:
81 (50.61 USD)
最大連続利益:
201.50 USD (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
37.83%
最大入金額:
97.62%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
646
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
6.56
長いトレード:
223 (34.74%)
短いトレード:
419 (65.26%)
プロフィットファクター:
3.63
期待されたペイオフ:
1.43 USD
平均利益:
2.31 USD
平均損失:
-3.81 USD
最大連続の負け:
15 (-71.18 USD)
最大連続損失:
-71.18 USD (15)
月間成長:
18.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
140.47 USD (2.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.40% (140.47 USD)
エクイティによる:
29.45% (1 498.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|642
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|921
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxainGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
