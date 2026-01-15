СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
Herdian Prihantono

SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G

Herdian Prihantono
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 18%
MaxainGroup-Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
644
Прибыльных трейдов:
551 (85.55%)
Убыточных трейдов:
93 (14.44%)
Лучший трейд:
201.50 USD
Худший трейд:
-69.09 USD
Общая прибыль:
1 272.07 USD (35 000 pips)
Общий убыток:
-350.23 USD (16 818 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (50.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.50 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.83%
Макс. загрузка депозита:
97.62%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
648
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
6.56
Длинных трейдов:
225 (34.94%)
Коротких трейдов:
419 (65.06%)
Профит фактор:
3.63
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-3.77 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-71.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.18 USD (15)
Прирост в месяц:
18.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
140.47 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (140.47 USD)
По эквити:
29.45% (1 498.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 644
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 922
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +201.50 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +50.61 USD
Макс. убыток в серии: -71.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 06:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 79 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
5.9K
USD
1
100%
644
85%
38%
3.63
1.43
USD
29%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.