Всего трейдов:
644
Прибыльных трейдов:
551 (85.55%)
Убыточных трейдов:
93 (14.44%)
Лучший трейд:
201.50 USD
Худший трейд:
-69.09 USD
Общая прибыль:
1 272.07 USD (35 000 pips)
Общий убыток:
-350.23 USD (16 818 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (50.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.50 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.83%
Макс. загрузка депозита:
97.62%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
648
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
6.56
Длинных трейдов:
225 (34.94%)
Коротких трейдов:
419 (65.06%)
Профит фактор:
3.63
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-3.77 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-71.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-71.18 USD (15)
Прирост в месяц:
18.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
140.47 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (140.47 USD)
По эквити:
29.45% (1 498.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|644
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +201.50 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +50.61 USD
Макс. убыток в серии: -71.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
