- 자본
- 축소
트레이드:
650
이익 거래:
556 (85.53%)
손실 거래:
94 (14.46%)
최고의 거래:
201.50 USD
최악의 거래:
-69.09 USD
총 수익:
1 274.50 USD (35 238 pips)
총 손실:
-350.27 USD (16 821 pips)
연속 최대 이익:
81 (50.61 USD)
연속 최대 이익:
201.50 USD (1)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
37.83%
최대 입금량:
97.62%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
654
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
6.58
롱(주식매수):
231 (35.54%)
숏(주식차입매도):
419 (64.46%)
수익 요인:
3.64
기대수익:
1.42 USD
평균 이익:
2.29 USD
평균 손실:
-3.73 USD
연속 최대 손실:
15 (-71.18 USD)
연속 최대 손실:
-71.18 USD (15)
월별 성장률:
18.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
140.47 USD (2.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.40% (140.47 USD)
자본금별:
29.45% (1 498.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|650
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|924
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +201.50 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +50.61 USD
연속 최대 손실: -71.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxainGroup-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
1
100%
650
85%
38%
3.63
1.42
USD
USD
29%
1:400