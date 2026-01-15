SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
Herdian Prihantono

SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G

Herdian Prihantono
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 18%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
618
Bénéfice trades:
526 (85.11%)
Perte trades:
92 (14.89%)
Meilleure transaction:
201.50 USD
Pire transaction:
-69.09 USD
Bénéfice brut:
1 258.97 USD (33 808 pips)
Perte brute:
-350.13 USD (16 808 pips)
Gains consécutifs maximales:
81 (50.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.50 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
39.31%
Charge de dépôt maximale:
97.62%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
618
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
6.47
Longs trades:
199 (32.20%)
Courts trades:
419 (67.80%)
Facteur de profit:
3.60
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
2.39 USD
Perte moyenne:
-3.81 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-71.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.18 USD (15)
Croissance mensuelle:
18.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
140.47 USD (2.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.40% (140.47 USD)
Par fonds propres:
29.45% (1 498.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 618
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 909
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +201.50 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +50.61 USD
Perte consécutive maximale: -71.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxainGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 06:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 79 days
