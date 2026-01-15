- 成长
交易:
641
盈利交易:
549 (85.64%)
亏损交易:
92 (14.35%)
最好交易:
201.50 USD
最差交易:
-69.09 USD
毛利:
1 270.75 USD (34 869 pips)
毛利亏损:
-350.13 USD (16 808 pips)
最大连续赢利:
81 (50.61 USD)
最大连续盈利:
201.50 USD (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
37.83%
最大入金加载:
97.62%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
645
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
6.55
长期交易:
222 (34.63%)
短期交易:
419 (65.37%)
利润因子:
3.63
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
2.31 USD
平均损失:
-3.81 USD
最大连续失误:
15 (-71.18 USD)
最大连续亏损:
-71.18 USD (15)
每月增长:
18.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
140.47 USD (2.40%)
相对跌幅:
结余:
2.40% (140.47 USD)
净值:
29.45% (1 498.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|641
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|921
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +201.50 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +50.61 USD
最大连续亏损: -71.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxainGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
