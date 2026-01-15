SinaisSeções
Herdian Prihantono

SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G

Herdian Prihantono
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 18%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
641
Negociações com lucro:
549 (85.64%)
Negociações com perda:
92 (14.35%)
Melhor negociação:
201.50 USD
Pior negociação:
-69.09 USD
Lucro bruto:
1 270.75 USD (34 869 pips)
Perda bruta:
-350.13 USD (16 808 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (50.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
201.50 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
39.31%
Depósito máximo carregado:
97.62%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
641
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
6.55
Negociações longas:
222 (34.63%)
Negociações curtas:
419 (65.37%)
Fator de lucro:
3.63
Valor esperado:
1.44 USD
Lucro médio:
2.31 USD
Perda média:
-3.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-71.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-71.18 USD (15)
Crescimento mensal:
18.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
140.47 USD (2.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.40% (140.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.45% (1 498.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 641
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 921
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +201.50 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +50.61 USD
Máxima perda consecutiva: -71.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxainGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 06:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 79 days
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
30 USD por mês
18%
0
0
USD
5.9K
USD
1
100%
641
85%
39%
3.62
1.44
USD
29%
1:400
