SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
Herdian Prihantono

SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G

Herdian Prihantono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 18%
MaxainGroup-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
618
Profit Trade:
526 (85.11%)
Loss Trade:
92 (14.89%)
Best Trade:
201.50 USD
Worst Trade:
-69.09 USD
Profitto lordo:
1 258.97 USD (33 808 pips)
Perdita lorda:
-350.13 USD (16 808 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (50.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
39.31%
Massimo carico di deposito:
97.62%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
618
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
6.47
Long Trade:
199 (32.20%)
Short Trade:
419 (67.80%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
1.47 USD
Profitto medio:
2.39 USD
Perdita media:
-3.81 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-71.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.18 USD (15)
Crescita mensile:
18.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
140.47 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (140.47 USD)
Per equità:
29.45% (1 498.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 618
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 909
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +201.50 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +50.61 USD
Massima perdita consecutiva: -71.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxainGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 06:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 79 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G
30USD al mese
18%
0
0
USD
5.9K
USD
1
100%
618
85%
39%
3.59
1.47
USD
29%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.