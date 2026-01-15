SignaleKategorien
Herdian Prihantono

SPM XAUUSD M1 Maxain Signal4G

Herdian Prihantono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 18%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
642
Gewinntrades:
550 (85.66%)
Verlusttrades:
92 (14.33%)
Bester Trade:
201.50 USD
Schlechtester Trade:
-69.09 USD
Bruttoprofit:
1 270.97 USD (34 890 pips)
Bruttoverlust:
-350.13 USD (16 808 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (50.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.50 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
37.83%
Max deposit load:
97.62%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
646
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
6.56
Long-Positionen:
223 (34.74%)
Short-Positionen:
419 (65.26%)
Profit-Faktor:
3.63
Mathematische Gewinnerwartung:
1.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-71.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.18 USD (15)
Wachstum pro Monat :
18.42%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
140.47 USD (2.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.40% (140.47 USD)
Kapital:
29.45% (1 498.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 642
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 921
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +201.50 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxainGroup-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Share of trading days is too low
2026.01.15 06:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.15 06:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 03:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 79 days
