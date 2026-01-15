SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Power Ranger
Arfian Nur Rohmat

Power Ranger

Arfian Nur Rohmat
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 38%
XMGlobal-MT5 15
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
31 (57.40%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (42.59%)
En iyi işlem:
46.62 USD
En kötü işlem:
-25.24 USD
Brüt kâr:
307.49 USD (475 824 pips)
Brüt zarar:
-216.74 USD (18 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (95.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
10.43%
Maks. mevduat yükü:
64.28%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
27 (50.00%)
Satış işlemleri:
27 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
9.92 USD
Ortalama zarar:
-9.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-28.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.22 USD (3)
Aylık büyüme:
37.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
64.10 USD (16.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.96% (63.58 USD)
Varlığa göre:
7.64% (26.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 101
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.62 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +95.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mix Methode
İnceleme yok
2026.01.15 16:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Power Ranger
Ayda 50 USD
38%
0
0
USD
331
USD
2
0%
54
57%
10%
1.41
1.68
USD
19%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.