Arfian Nur Rohmat

Power Ranger

Arfian Nur Rohmat
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2026 38%
XMGlobal-MT5 15
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
31 (57.40%)
Perte trades:
23 (42.59%)
Meilleure transaction:
46.62 USD
Pire transaction:
-25.24 USD
Bénéfice brut:
307.49 USD (475 824 pips)
Perte brute:
-216.74 USD (18 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (95.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.31 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
10.43%
Charge de dépôt maximale:
64.28%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
1.42
Longs trades:
27 (50.00%)
Courts trades:
27 (50.00%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
1.68 USD
Bénéfice moyen:
9.92 USD
Perte moyenne:
-9.42 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-28.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.22 USD (3)
Croissance mensuelle:
37.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
64.10 USD (16.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.96% (63.58 USD)
Par fonds propres:
7.64% (26.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 101
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.62 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +95.26 USD
Perte consécutive maximale: -28.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Mix Methode
Aucun avis
2026.01.15 16:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
