- 자본
- 축소
트레이드:
54
이익 거래:
31 (57.40%)
손실 거래:
23 (42.59%)
최고의 거래:
46.62 USD
최악의 거래:
-25.24 USD
총 수익:
307.49 USD (475 824 pips)
총 손실:
-216.74 USD (18 283 pips)
연속 최대 이익:
7 (95.26 USD)
연속 최대 이익:
100.31 USD (6)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
10.43%
최대 입금량:
64.28%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
27 (50.00%)
숏(주식차입매도):
27 (50.00%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
9.92 USD
평균 손실:
-9.42 USD
연속 최대 손실:
4 (-28.73 USD)
연속 최대 손실:
-42.22 USD (3)
월별 성장률:
37.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
64.10 USD (16.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.96% (63.58 USD)
자본금별:
7.64% (26.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|101
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.62 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +95.26 USD
연속 최대 손실: -28.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Mix Methode
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
38%
0
0
USD
USD
331
USD
USD
2
0%
54
57%
10%
1.41
1.68
USD
USD
19%
1:100