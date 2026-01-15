СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Power Ranger
Arfian Nur Rohmat

Power Ranger

Arfian Nur Rohmat
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 38%
XMGlobal-MT5 15
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
31 (57.40%)
Убыточных трейдов:
23 (42.59%)
Лучший трейд:
46.62 USD
Худший трейд:
-25.24 USD
Общая прибыль:
307.49 USD (475 824 pips)
Общий убыток:
-216.74 USD (18 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (95.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.31 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
10.43%
Макс. загрузка депозита:
64.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
27 (50.00%)
Коротких трейдов:
27 (50.00%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
9.92 USD
Средний убыток:
-9.42 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.22 USD (3)
Прирост в месяц:
37.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.10 USD (16.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.96% (63.58 USD)
По эквити:
7.64% (26.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 101
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.62 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +95.26 USD
Макс. убыток в серии: -28.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mix Methode
Нет отзывов
2026.01.15 16:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Power Ranger
50 USD в месяц
38%
0
0
USD
331
USD
2
0%
54
57%
10%
1.41
1.68
USD
19%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.