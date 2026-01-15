- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
31 (57.40%)
Убыточных трейдов:
23 (42.59%)
Лучший трейд:
46.62 USD
Худший трейд:
-25.24 USD
Общая прибыль:
307.49 USD (475 824 pips)
Общий убыток:
-216.74 USD (18 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (95.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.31 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
10.43%
Макс. загрузка депозита:
64.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
27 (50.00%)
Коротких трейдов:
27 (50.00%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
9.92 USD
Средний убыток:
-9.42 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.22 USD (3)
Прирост в месяц:
37.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.10 USD (16.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.96% (63.58 USD)
По эквити:
7.64% (26.16 USD)
