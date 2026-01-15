- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
31 (57.40%)
亏损交易:
23 (42.59%)
最好交易:
46.62 USD
最差交易:
-25.24 USD
毛利:
307.49 USD (475 824 pips)
毛利亏损:
-216.74 USD (18 283 pips)
最大连续赢利:
7 (95.26 USD)
最大连续盈利:
100.31 USD (6)
夏普比率:
0.16
交易活动:
10.43%
最大入金加载:
64.28%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
1.42
长期交易:
27 (50.00%)
短期交易:
27 (50.00%)
利润因子:
1.42
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
9.92 USD
平均损失:
-9.42 USD
最大连续失误:
4 (-28.73 USD)
最大连续亏损:
-42.22 USD (3)
每月增长:
37.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
64.10 USD (16.65%)
相对跌幅:
结余:
18.96% (63.58 USD)
净值:
7.64% (26.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|101
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.62 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +95.26 USD
最大连续亏损: -28.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Mix Methode
