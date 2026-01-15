SeñalesSecciones
Arfian Nur Rohmat

Power Ranger

Arfian Nur Rohmat
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2026 38%
XMGlobal-MT5 15
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
31 (57.40%)
Transacciones Irrentables:
23 (42.59%)
Mejor transacción:
46.62 USD
Peor transacción:
-25.24 USD
Beneficio Bruto:
307.49 USD (475 824 pips)
Pérdidas Brutas:
-216.74 USD (18 283 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (95.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.31 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
10.43%
Carga máxima del depósito:
64.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
27 (50.00%)
Transacciones Cortas:
27 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
1.68 USD
Beneficio medio:
9.92 USD
Pérdidas medias:
-9.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-28.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
37.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
64.10 USD (16.65%)
Reducción relativa:
De balance:
18.96% (63.58 USD)
De fondos:
7.64% (26.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 101
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.62 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +95.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Mix Methode
No hay comentarios
2026.01.15 16:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
