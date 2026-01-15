- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
31 (57.40%)
損失トレード:
23 (42.59%)
ベストトレード:
46.62 USD
最悪のトレード:
-25.24 USD
総利益:
307.49 USD (475 824 pips)
総損失:
-216.74 USD (18 283 pips)
最大連続の勝ち:
7 (95.26 USD)
最大連続利益:
100.31 USD (6)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
10.43%
最大入金額:
64.28%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
1.42
長いトレード:
27 (50.00%)
短いトレード:
27 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
9.92 USD
平均損失:
-9.42 USD
最大連続の負け:
4 (-28.73 USD)
最大連続損失:
-42.22 USD (3)
月間成長:
37.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
64.10 USD (16.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.96% (63.58 USD)
エクイティによる:
7.64% (26.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|101
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Mix Methode
レビューなし
